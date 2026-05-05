Полиция нашла у 50-летнего мужчины в Богородицком районе полкило марихуаны Фото: Алексей ФОКИН.

Богородицкая межрайонная прокуратура Тульской области утвердила обвинительное заключение в отношении 50-летнего местного жителя. Ему инкриминируют незаконные приобретение и хранение без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства, а также самих наркотиков в крупном размере.

По версии следствия, в августе прошлого года мужчина отправился на участок местности вблизи микрорайона Коптевский, где нарвал кусты дикорастущей конопли. Он прекрасно осознавал, что растение содержит наркотические вещества. Позже злоумышленник высушил собранное, часть использовал для личного потребления, а остальное хранил дома.

При обыске полицейские изъяли из жилища мужчины более 500 граммов частей конопли и свыше 235 граммов уже готовой марихуаны.

Уголовное дело направлено в Богородицкий межрайонный суд.