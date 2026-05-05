НовостиСпорт5 мая 2026 7:23

Тульские спортсмены завоевали первое общекомандное место на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою

Туляки взяли 20 наград
Анна КОНЕВА
Фото: Алексей ФОКИН.

В Волгодонске прошли Всероссийские соревнования по рукопашному бою, посвящённые 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. За призовые места боролись порядка 500 спортсменов из 18 регионов России. По итогам состязаний туляки заняли первое общекомандное место среди мужчин и женщин.

Среди взрослых спортсменов (18+) золото завоевали Никита Архипов (до 57 кг), Евгений Февралев (до 62 кг), Александр Голодрыга (до 97+ кг) и Ксения Азимова (до 53 кг). Серебро у Магомеда Багомедова (до 67 кг) и Алины Нефедовой (до 48 кг).

В возрастной группе 16-17 лет победительницей стала Софья Тарасова (до 53 кг). Среди 14-15 лет первое место у Евгения Гарбуза (до 62 кг), а Иван Борискин (до 48 кг) взял бронзу.

В группе 12-13 лет отличились Дмитрий Назаров (до 67 кг) — золото, Артемий Ельшов (до 67 кг), Арина Пичугина (до 53+ кг) и Ксения Остаченова (до 37 кг) — серебро. Бронзу завоевали Нарек Манукян (до 35 кг), Полина Щербинина (до 44 кг), Мирослава Лапина (до 44 кг), Алёна Карпова (до 48 кг) и Анна Качарава (до 53+ кг).

Среди самых юных участников 10-11 лет призерами стали Тимур Кулдуев (до 38 кг) и Максим Пятаков (до 35 кг), завоевавшие третьи места.