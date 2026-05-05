В Туле пресекли вымогательство 8 миллионов рублей у бизнесмена Фото: Алексей ФОКИН.

Оперативники регионального УФСБ и сотрудники уголовного розыска УМВД получили информацию о том, что четверо мужчин вымогают у местного предпринимателя крупную сумму — более восьми миллионов рублей. Злоумышленники угрожали бизнесмену физической расправой в случае отказа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили личности всех вымогателей. Задержать их удалось совместно с бойцами Росгвардии. Фигурантами оказались жители Тульской области в возрасте от 41 до 54 лет. Двое из подозреваемых — руководители коммерческих организаций, еще двое уже имели судимости за тяжкие преступления, в том числе за разбой и грабеж.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.