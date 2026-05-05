Тульский «Арсенал» не смог обыграть волгоградский «Ротор» на своем поле. Фото: Алексей ФОКИН.

В 32-м туре первой лиги тульский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с волгоградским «Ротором» — 2:2.

Первым счет открыли гости: на 31-й минуте удар Азнаурова попал в штангу, а добил мяч в сетку Трошечкин — футболист, который первую половину сезона провел именно в «Арсенале».

До перерыва хозяева сумели сравнять счет. Игорь Горбунов, признанный болельщиками лучшим игроком команды в апреле, головой замкнул навес с фланга — 1:1.

Во втором тайме «Арсенал» активно атаковал, часто бив по воротам дальними ударами. На 65-й минуте Алан Цараев мощно пробил из-за пределов штрафной, не оставив шансов вратарю — 2:1.

Однако спустя десять минут «Ротор» ответил точным дальним ударом: Алиев пробил в ближний угол и переиграл голкипера Цулаю — 2:2.

Эта ничья стала для «Арсенала» 15-й в текущем первенстве.

Следующий матч туляки проведут 11 мая в Красноярске против местного «Енисея».