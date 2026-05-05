13 пожаров за день потушили тульские спасатели

По данным МЧС, 4 мая в Тульской области ликвидировали 13 техногенных возгораний.

В областном центре пожары случились в квартире на Курковой, в автобусе на Каракозова, на лестничной клетке многоквартирного дома на Бондаренко, а также в двух садовых товариществах — «Восход» и «Октава-5», где горели дачи и беседка.

В Суворовском районе полыхал сарай. В Алексине огнеборцы тушили заброшенное строение.

В Ефремовском округе огонь уничтожил сарай. В Новомосковске горели сарай на Лесной улице и автомобиль в Придонье. В Узловском районе пожар охватил сразу две заброшки. В Тепло-Огаревском и Чернском районах горели частные жилые дома.

Кроме того, спасатели выезжали на ликвидацию последствий трёх ДТП — двух в Туле и одного в Узловском районе.