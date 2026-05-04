В Туле начали ремонтировать дорогу на улице Галкина Фото: Алексей ФОКИН.

Подрядчик приступил к работам на улице Галкина в Туле. Протяженность ремонтируемого участка составляет 1,44 километра.

В настоящий момент специалисты фрезеруют старое асфальтовое покрытие. Параллельно продолжаются работы и на улице Новомосковской. Там уже уложили выравнивающий слой асфальтобетона и начали замену бордюрного камня.

Всего в этом году в Туле планируют отремонтировать четыре участка дорог: улицы Новомосковскую, Фрунзе Смирнова, Галкина и Красноармейский проспект. Общая протяженность объектов превышает пять километров. На всех этих улицах полностью обновят асфальтовое покрытие, обустроят тротуары и остановочные площадки, заменят павильоны, установят новые знаки и нанесут разметку.

В дневное время на время ремонта возможно частичное ограничение движения на отдельных участках.