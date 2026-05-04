За четыре дня в Тульской области поймали 42 пьяных водителя Фото: Алексей ФОКИН.

С 30 апреля по 3 мая сотрудники Госавтоинспекции Тульской области выявили 42 водителя с признаками опьянения.

Из общего числа 14 человек управляли транспортными средствами будучи пьяными. Еще двое сели за руль нетрезвыми, не имея при этом водительских прав. От прохождения медицинского освидетельствования отказались 22 автомобилиста. Среди них 12 имели права, а 10 были без прав.

Кроме того, в отношении четырех водителей собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ — речь идет о повторном нарушении правил дорожного движения, связанном с управлением автомобилем в состоянии опьянения.