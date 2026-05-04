Прокуратура добилась пересмотра тарифов за отопление для одного из тульских ЖК

Прокуратура Привокзального района Тулы провела проверку по обращениям жителей жилого комплекса «Московский».

Выяснилось, что ресурсоснабжающая организация ООО «Конвекция Тула» незаконно начисляла собственникам плату за отопление и горячее водоснабжение. Причина оказалась простой: Комитет по тарифам Тульской области для котельной, которая обслуживает этот жилой комплекс, тарифы на тепловую энергию и горячую воду попросту не устанавливал.

Прокуратура внесла представление руководителю организации. В итоге для жилого комплекса утвердили соответствующие тарифы. Кроме того, должностное лицо, допустившее нарушение, привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 14.6 КоАП РФ за нарушение порядка ценообразования.