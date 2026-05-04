Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2026 12:16

Прокуратура добилась пересмотра тарифов за отопление для одного из тульских ЖК

Виновное лицо привлекли к административной ответственности
Анна КОНЕВА
Прокуратура добилась пересмотра тарифов за отопление для одного из тульских ЖК

Прокуратура добилась пересмотра тарифов за отопление для одного из тульских ЖК

Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Привокзального района Тулы провела проверку по обращениям жителей жилого комплекса «Московский».

Выяснилось, что ресурсоснабжающая организация ООО «Конвекция Тула» незаконно начисляла собственникам плату за отопление и горячее водоснабжение. Причина оказалась простой: Комитет по тарифам Тульской области для котельной, которая обслуживает этот жилой комплекс, тарифы на тепловую энергию и горячую воду попросту не устанавливал.

Прокуратура внесла представление руководителю организации. В итоге для жилого комплекса утвердили соответствующие тарифы. Кроме того, должностное лицо, допустившее нарушение, привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 14.6 КоАП РФ за нарушение порядка ценообразования.