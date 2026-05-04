Туляк пойдет под суд за из-за выращенной в квартире марихуаны Фото: Алексей ФОКИН.

Прокурор Привокзального района Тулы утвердил обвинительное заключение в отношении 41-летнего местного жителя. Ему инкриминируют незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

По версии следствия, в феврале 2026 года мужчина приобрел в интернете семена конопли, посеял их в своей квартире и вырастил кусты. Высушенные и измельченные растения превратились в марихуану.

Всё это время запрещенное вещество хранилось в картонных коробках прямо в жилище обвиняемого. При обыске полицейские изъяли 198 граммов наркотика.

Уголовное дело направлено в суд.