Дом-музей Вересаева в Туле временно закроют для посетителей

С 5 по 12 мая в Доме-музее Вересаева запланированы ремонтные работы. В этот период усадьба будет недоступна для посещения. Вновь открыть свои двери для гостей музей планирует с 13 мая.

Напомним, что обычно музей работает со вторника по четверг и в воскресенье с 10:00 до 18:00, в пятницу и субботу — с 10:00 до 20:00. Выходной день — понедельник. Последняя среда каждого месяца — санитарный день.

Основную экспозицию «Жизнь и творчество В.В. Вересаева» можно посетить с экскурсией для сборных групп. Экскурсии проводятся со вторника по пятницу в 13:00 и 16:00, а по субботам, воскресеньям и праздничным дням — в 10:00, 13:00 и 16:00.