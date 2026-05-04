Тульская велогонщица Анна Изотова стала первой на гонке в Италии Фото: материалы пресс-служб.

В Италии завершилась однодневная женская велогонка Trofeo Rosa Montalto. Дистанцию 87,7 километра тульская спортсменка Анна Изотова, выступающая за команду «Марафон-Тула», преодолела за 2 часа 26 минут 44 секунды.

Ее результат оказался лучшим среди 74 участниц, включая 56 профессиональных гонщиц. Второе место заняла представительница Torelli Cycling Team Гайя Тормена, третьей финишировала Лара Крестанелло из Isolmant Premac Vittoria.

Trofeo Rosa Montalto — региональная шоссейная гонка, которая прошла в городе Монтальто в провинции Ареццо. Вместе с Анной Изотовой на старт вышли еще четыре тульских спортсменки, однако остальные не смогли финишировать. Всего соревнования собрали 74 участницы.