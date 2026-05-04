Домашнюю встречу тульского «Арсенала» с «Ротором» рассудит уфимский арбитр Данил Каширин

Вечером 4 мая на Центральном стадионе «Арсенал» в Туле пройдет матч 32-го тура Первой лиги, в котором хозяева примут волгоградский «Ротор».

Главным арбитром назначен Данил Каширин из Уфы. В текущем сезоне он отработал на 23 матчах, показав 73 желтые карточки, одну вторую желтую, два прямых красных и назначив шесть пенальти. Ассистировать ему будут Яков Клепцов из Ростова-на-Дону и Евгений Булатов из Каменска-Уральского. Резервный арбитр — Алексей Лапатухин из Москвы. Делегат матча — Полина Папыева (Москва), инспектор — Сергей Романов (Новосибирск).

Для «Арсенала», занимающего 12-е место, сезон с точки зрения турнирных задач фактически завершен, что может позволить команде экспериментировать с составом и тактикой. «Ротор», напротив, продолжает борьбу за повышение в классе и нацелен на максимальный результат.