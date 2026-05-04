Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2026 9:58

За покупку участка без гаража по льготной цене заплатит 250 тысяч рублей жительница Кимовска Тульской области

Ущерб администрации района составил более 348 тысяч рублей
Игорь КОПЫТОВ
За покупку участка без гаража по льготной цене заплатит 250 тысяч рублей жительница Кимовска Тульской области

За покупку участка без гаража по льготной цене заплатит 250 тысяч рублей жительница Кимовска Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

Суд в Кимовске вынес приговор женищне, обвиняемой в мошенничестве. В 2023 году она ввела в заблуждение кадастрового инженера, сообщив, что на земельном участке в Кимовском районе находится гараж. Инженер подготовил технический план, хотя строения на самом деле не было. Затем женщина зарегистрировала право на несуществующий гараж и обратилась в администрацию с заявлением о выкупе участка по льготной цене как собственник объекта недвижимости.

Участок был продан, но фактического права на льготу у нее не было. Ущерб администрации района составил более 348 тысяч рублей. В суде Мирзоян признана виновной в мошенничестве. Ей назначен штраф в размере 250 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.