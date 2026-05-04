За покупку участка без гаража по льготной цене заплатит 250 тысяч рублей жительница Кимовска Тульской области

Суд в Кимовске вынес приговор женищне, обвиняемой в мошенничестве. В 2023 году она ввела в заблуждение кадастрового инженера, сообщив, что на земельном участке в Кимовском районе находится гараж. Инженер подготовил технический план, хотя строения на самом деле не было. Затем женщина зарегистрировала право на несуществующий гараж и обратилась в администрацию с заявлением о выкупе участка по льготной цене как собственник объекта недвижимости.

Участок был продан, но фактического права на льготу у нее не было. Ущерб администрации района составил более 348 тысяч рублей. В суде Мирзоян признана виновной в мошенничестве. Ей назначен штраф в размере 250 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.