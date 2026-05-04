Пациент разбил бутылку о лицо медсестры и получил штраф 6 тысяч рублей в Ясногорске Тульской области

Мировой судья в Ясногорске Тульской области привлек к ответственности мужчину, который 14 мая 2024 года, находясь в терапевтическом отделении районной больницы, в ходе конфликта нанес дежурной медсестре удар стеклянной бутылкой по лицу.

В суде он признал вину и пояснил, что хотел покинуть отделение, но медсестра не открыла ему дверь, из-за чего он разозлился и ударил ее. Потерпевшая подтвердила обстоятельства произошедшего.

Суд признал мужчину виновным в нанесении побоев и назначил штраф в размере 6 000 рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.