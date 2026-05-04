75-летняя жительница Суворова Тульской области дважды встречалась с курьерами и отдала им почти 4 миллиона рублей

За прошедшие выходные и праздничные дни жертвами дистанционных мошенников стали 10 жителей региона в возрасте от 17 до 75 лет. Общая сумма ущерба превысила 8,3 миллиона рублей.

Крупнее всех потеряла 75-летняя пенсионерка из Суворова. Несколько дней злоумышленники обрабатывали ее через интернет и мессенджеры, оказывая психологическое давление. Они убедили женщину, что её сбережения пытаются украсть, и для их «спасения» нужно обналичить деньги и передать «доверенным лицам». Пенсионерка дважды встречалась с курьерами и отдала им в общей сложности 3 950 000 рублей. Осознав обман, она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.