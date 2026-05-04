Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2026 8:08

В Туле машинист экскаватора предстанет перед судом за гибель рабочего на улице Кутузова

Он придавил его ковшом в траншее
Игорь КОПЫТОВ
В Туле машинист экскаватора предстанет перед судом за гибель рабочего на улице Кутузова

В Туле машинист экскаватора предстанет перед судом за гибель рабочего на улице Кутузова

Фото: материалы пресс-служб.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении машиниста экскаватора, обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

21 января на улице Кутузова во время замены отопительных труб обвиняемый не убедился в безопасности своего маневра и привел в движение ковш экскаватора. Машина придавила одного из рабочих к стене траншеи. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Следствием проведен ряд экспертиз и следственных действий, после чего фигуранту предъявили обвинение. Материалы дела направлены в суд. Расследование завершено.