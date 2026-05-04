В Туле машинист экскаватора предстанет перед судом за гибель рабочего на улице Кутузова

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении машиниста экскаватора, обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

21 января на улице Кутузова во время замены отопительных труб обвиняемый не убедился в безопасности своего маневра и привел в движение ковш экскаватора. Машина придавила одного из рабочих к стене траншеи. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Следствием проведен ряд экспертиз и следственных действий, после чего фигуранту предъявили обвинение. Материалы дела направлены в суд. Расследование завершено.