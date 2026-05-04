В Туле открылась выставка графики Михаила Шейнина к 70-летию художника Фото: Алексей ФОКИН.

В Выставочном зале открылась экспозиция офортов и графических коллажей Михаила Шейнина, приуроченная к 70-летию мастера. В работах автора соединяются глубокие эмоции, размышления о времени и судьбе.

Представлено более 50 произведений, отражающих ключевые этапы творчества: серии акварелей и графики 1980-х с видами старого Таллина, пейзажи древних русских городов (Великий Новгород, Ростов Великий, Вологда, Старая Ладога, Тула), а также цикл, посвященный Святой земле — Иерусалиму и горе Сион.

Михаил Шейнин — член Союза художников СССР (с 1982 г.) и Творческого союза художников России (с 1996 г.), признанный мастер офорта и портрета. Он разрабатывал художественную концепцию одного из филиалов Тульского музейного объединения — Музея командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева.