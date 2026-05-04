Туляки завоевали десятки медалей на всероссийских соревнованиях по айкидо Фото: Алексей ФОКИН.

В Суздале завершились Всероссийские соревнования по айкидо. Турнир собрал порядка 500 спортсменов из Московской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Ярославской, Калужской, Владимирской областей, Пермского края, республики Татарстан, Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов. Для участников 13–15 лет эти состязания стали отбором на финальный этап Летней Спартакиады учащихся России.

Тульские спортсмены показали высокие результаты. В дисциплине «кихон-вадза» (парный разряд) золото завоевали Иван Абраменков, Андрей Московский и Наталья Московская. Серебро у Тимура Глухих и Каролины Аистовой, бронза — у Руслана Евглевского.

В дзюи-вадза (парный разряд) первое место заняли Андрей Московский, Тимур Глухих, Наталья Московская и Милана Дмитриева. Третьими стали Руслан Евглевский и Елисей Немятов. В групповом разряде той же дисциплины чемпионкой стала Наталья Московская, серебряными призёрами — Елисей Немятов и Тимур Глухих, бронзовым — Андрей Московский.

Наталья Московская стала абсолютным победителем соревнований в возрастной категории 13–15 лет среди девушек.