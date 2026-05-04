Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт4 мая 2026 7:02

Туляки завоевали десятки медалей на всероссийских соревнованиях по айкидо

Участниками турнира стали около 500 спортсменов
Анна КОНЕВА
Туляки завоевали десятки медалей на всероссийских соревнованиях по айкидо

Туляки завоевали десятки медалей на всероссийских соревнованиях по айкидо

Фото: Алексей ФОКИН.

В Суздале завершились Всероссийские соревнования по айкидо. Турнир собрал порядка 500 спортсменов из Московской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Ярославской, Калужской, Владимирской областей, Пермского края, республики Татарстан, Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов. Для участников 13–15 лет эти состязания стали отбором на финальный этап Летней Спартакиады учащихся России.

Тульские спортсмены показали высокие результаты. В дисциплине «кихон-вадза» (парный разряд) золото завоевали Иван Абраменков, Андрей Московский и Наталья Московская. Серебро у Тимура Глухих и Каролины Аистовой, бронза — у Руслана Евглевского.

В дзюи-вадза (парный разряд) первое место заняли Андрей Московский, Тимур Глухих, Наталья Московская и Милана Дмитриева. Третьими стали Руслан Евглевский и Елисей Немятов. В групповом разряде той же дисциплины чемпионкой стала Наталья Московская, серебряными призёрами — Елисей Немятов и Тимур Глухих, бронзовым — Андрей Московский.

Наталья Московская стала абсолютным победителем соревнований в возрастной категории 13–15 лет среди девушек.