Шесть пожаров ликвидировали в Тульской области за минувшие сутки Фото: материалы пресс-служб.

В минувшее воскресенье, 3 мая, в Тульской области произошло шесть техногенных пожаров.

В Заокском районе в СНТ «Вашана» деревни Давыдовское горела дача — девять огнеборцев и три единицы техники справились с огнем. Там же, в селе Ненашево в СНТ «Выпрейка», загорелся жилой дом. Пожар тушили также девять спасателей и три единицы техники.

В Узловском районе в поселке Партизан на улице Льва Толстого произошло возгорание в квартире на первом этаже многоквартирного дома. В Кимовском районе в селе Кашино горело бесхозное здание.

В тульском поселке Шатск на улице Октябрьской загорелся балкон в квартире на втором этаже. В деревне Холтобино под Новомосковском спасатели потушили горящий легковой автомобиль.

Во всех случаях пострадавших нет.

Кроме того, сотрудникам МЧС России удалось ликвидировать последствии\ трех ДТП в Богородицком, Одоевском и Узловском районах.