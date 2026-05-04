Шесть пожаров ликвидировали в Тульской области за минувшие сутки

В минувшее воскресенье, 3 мая, в Тульской области произошло шесть техногенных пожаров.
В Заокском районе в СНТ «Вашана» деревни Давыдовское горела дача — девять огнеборцев и три единицы техники справились с огнем. Там же, в селе Ненашево в СНТ «Выпрейка», загорелся жилой дом. Пожар тушили также девять спасателей и три единицы техники.
В Узловском районе в поселке Партизан на улице Льва Толстого произошло возгорание в квартире на первом этаже многоквартирного дома. В Кимовском районе в селе Кашино горело бесхозное здание.
В тульском поселке Шатск на улице Октябрьской загорелся балкон в квартире на втором этаже. В деревне Холтобино под Новомосковском спасатели потушили горящий легковой автомобиль.
Во всех случаях пострадавших нет.
Кроме того, сотрудникам МЧС России удалось ликвидировать последствии\ трех ДТП в Богородицком, Одоевском и Узловском районах.