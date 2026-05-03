4 мая без электричества в Туле останутся десятки домов Фото: Алексей ФОКИН.

4 мая в нескольких районах Тулы пройдут плановые отключения электроэнергии. Так электричества не будет:

с 9:00 до 17:00 - Косая Гора: ул. Луговая 12, 14, 15, 16; ул. Пушкина 10, 12; ул. Пугачева, 1-19 (нечётн.), 1-а, 11-а; ул. Рогожинская, 3-19 (нечётн.), 4-14 (чётн.); ул. Буденного, 81, 83, 100; ул. Демьянова, 6; ул. Ершова, 11; ул. Рогожинская, 7;

с 9:00 до 17:30 - ул. Набережная Дрейера, 16-28, 18-а, 19-а, 24-а, 24-б, 27; ул. Комсомольская, 1, 2, 4, 5, 7, 9; ул. Герцена, 9, 10, 11, 12, 13, 15; ул. Луначарского, 44-76 (чётн.), 64-а, 64-в, 66-б, 76-а;

с 9:30 до 14:00 - пр-т Ленина, 143-в, 141, 145, 145-а, 149.