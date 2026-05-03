Выставку к 200-летию со дня смерти императрицы Елизаветы Алексеевны открыли в Белеве Тульской области

В ночь с 3 на 4 мая 1826 года в доме купцов Дорофеевых ушла из жизни супруга императора Александра I. Современники называли ее «ангелом-хранителем России». К 200-летию этого события в Белевском художественно-краеведческом музее открылась выставка «200 лет памяти Императрицы Елизаветы Алексеевны». В экспозиции представлены редкие гравюры и литографии первой половины XIX века из частного собрания.

Тульская область участвует в проекте «Императорский маршрут» с 2021 года, а в 2023-м трехдневный региональный маршрут получил статус национального, объединив 18 объектов в шести районах. Памятные мероприятия в Белеве стали частью этой масштабной мемориальной программы.