Тульская легкоатлетка Анна Лукшина вошла в десятку лучших на чемпионате России по бегу на 24 часа

В Москве прошел чемпионат страны по бегу на 24 часа в рамках 35-го московского сверхмарафона «Сутки бегом». Спортсменка из Тульской области Анна Лукшина преодолела дистанцию 218 км 800 м и заняла 9-е место в женском зачете.

Чемпионкой стала москвичка Анастасия Шарипова, пробежавшая 240 км. Серебро у Виктории Габдуллиной из Архангельска (236,8 км), бронза у Ирины Никифоровой из Карелии (234,4 км).

Сверхмарафон «Сутки бегом» проводится в гибком формате: участник может переходить на шаг, останавливаться для питания, отдыха или медицинской помощи, главное — оставаться в зоне соревнований. В мужском забеге победу одержал Александр Моедо, установивший новый рекорд России — 285,2 км.