НовостиЗвезды3 мая 2026 9:26

В Тульской области за сутки из семи пожаров эвакуировали 15 человек

Спасатели выезжали на ликвидацию последствий трех ДТП
Игорь КОПЫТОВ
Фото: материалы пресс-служб.

За минувшие сутки в регионе зафиксировано семь техногенных пожаров. В одном случае из дома эвакуировали 15 человек, включая пятерых детей. Пострадавших нет.

Возгорания произошли в Донском, Заокском, Ясногорском, Суворовском, Киреевском районах, в Ефремове и Туле. Площадь самого крупного пожара — 64 квадратных метра. Отмечается благополучное завершение всех происшествий без жертв. Оперативные службы продолжают работу в штатном режиме.

Спасатели выезжали на ликвидацию последствий трех ДТП в Алексине, Новомосковске и Туле.