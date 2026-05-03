В Тульской области за сутки из семи пожаров эвакуировали 15 человек Фото: материалы пресс-служб.

За минувшие сутки в регионе зафиксировано семь техногенных пожаров. В одном случае из дома эвакуировали 15 человек, включая пятерых детей. Пострадавших нет.

Возгорания произошли в Донском, Заокском, Ясногорском, Суворовском, Киреевском районах, в Ефремове и Туле. Площадь самого крупного пожара — 64 квадратных метра. Отмечается благополучное завершение всех происшествий без жертв. Оперативные службы продолжают работу в штатном режиме.

Спасатели выезжали на ликвидацию последствий трех ДТП в Алексине, Новомосковске и Туле.