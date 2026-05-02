Водолазы проверили дно пруда в Центральном парке Тулы: идет подготовка 70 пляжей

Водолазы специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Тульской области и областной поисково-спасательной службы приступили к обследованию водоемов перед купальным сезоном. Обследование дна проводится на глубине до двух метров в границах заплыва. Они уже проверили пруд в Центральном парке культуры и отдыха.

Спасатели подняли со дна мусор, ветки и опасные предметы. По результатам работ выдан акт о пригодности водоема для купания. Всего в этом году планируется открыть 70 официальных пляжных зон. Водолазные работы на них должны завершиться до 20 мая.