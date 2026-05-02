Двух «закладчиков» осудили в Киреевске Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Суд Киреевска Тульской области вынес приговор двум местным жителям 18 и 23 лет, которые планировали сбывать наркотики на территории Киреевска, Узловой и Новомосковска. В июле 2025 года они были задержаны сотрудниками полиции, а наркотические средства изъяты из тайников. Следствие доказало их причастность к 32 эпизодам покушения на сбыт.

Суд назначил наказание в виде 12 лет и 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.