Выставка с участием тульского музея открылась в Москве: живопись Кандинского и терменвокс

В Российском национальном музее музыки стартовал межмузейный проект «ПоЧУВСТВОвать» — совместная работа филиала Тульского музейного объединения (музея изобразительных искусств) и Музея музыки. Экспозиция объединяет линию, цвет, звук и объем: живопись здесь «звучит», цвет передает эмоции, а форма задает ритм.

Среди ключевых экспонатов — терменвокс работы Льва Термена из собрания Музея музыки и картина Василия Кандинского «Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин» из фондов Тульского музейного объединения. Всего представлено более 40 предметов.

После завершения работы в Москве выставку покажут в тульском Фонде искусств. Проект стал возможен благодаря богатой коллекции Тульского музейного объединения, позволяющей реализовывать такие масштабные междисциплинарные проекты.

