Тульские пловцы и подводники завоевали букет медалей на Кубке городов Восточного Подмосковья Фото: Алексей ФОКИН.

В Подмосковье прошел финал Кубка городов Восточного Подмосковья по плаванию и подводному спорту. За медали боролись более двухсот атлетов, но команда тульской областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва стала одной из самых заметных на турнире. Регион представили 46 спортсменов.

Абсолютными лидерами стали те, кто поднимался на верхнюю ступень пьедестала по несколько раз. Александра Монастырских завоевала три золотые медали в нырянии на 50 метров, а также в плавании на 100 и 200 метров в классических ластах. Елизавета Ковалева также взяла три золота — в нырянии на 50 метров и на дистанциях 50 и 200 метров в классических ластах. Евгения Ключарева отличилась на дистанциях 50 метров в ластах, а также 50 и 100 метров в классических ластах. Дмитрий Блинов победил в нырянии на 50 метров, а также на 50 метров в ластах и на 50 метров в классических ластах. Полина Жилина трижды была лучшей на дистанциях 50 метров в ластах, а также 100 и 200 метров в классических ластах.

Золотые медали также завоевали Елизавета Горбут, которая добавила к ним серебро и бронзу, Артём Абрамов и Артем Бризицкий (у каждого также есть серебро), Мария Климова (плюс серебро), Ярослав Кирюхин, Нелли Одинокова и Степан Митрофанов.

В число призеров, завоевавших серебряные и бронзовые награды, вошли Екатерина Крупская, Мария Махалова, Дмитрий Прошков, Екатерина Гапонова, Даниил Афонин, София Машкова, Варвара Ермакова, Иван Сергеев, Илья Сержантов, Наталья Попкова и Егор Куфтырев.