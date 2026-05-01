НовостиОбщество1 мая 2026 11:30

Роспотребнадзор предупредил туляков о «липовых» детских лагерях

Анна КОНЕВА
Фото: Алексей ФОКИН.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области обращает внимание родителей на участившиеся случаи размещения в интернете объявлений о продаже путевок в сомнительные детские лагеря. Такие организации не проходят государственную проверку, а значит, условия отдыха, приготовления пищи и уровень медицинского обеспечения в них никем не контролируются.

Специалисты настоятельно рекомендуют тулякам перед покупкой путевки заглянуть в специальный региональный реестр организаций отдыха и оздоровления детей. Он размещен на официальном сайте регионального министерства образования. Безопасными считаются только те лагеря, которые прошли санитарно-эпидемиологическую экспертизу и получили положительное заключение. Это подтверждает, что здания, помещения и оборудование соответствуют требованиям и не представляют угрозы для здоровья ребёнка.

Родителям советуют не доверять сомнительным объявлениям в сети и проверять информацию в официальных источниках.