Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Еще
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
1 мая 2026 8:50

Тульские музеи подготовили для туляков программу на Первомай

Она рассчитана на три дня
Анна КОНЕВА
Фото: Алексей ФОКИН.

Тульское музейное объединение приглашает жителей и гостей региона на праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Весны и Труда, а также к предстоящему Дню Победы. Программа продлится с 1 по 3 мая.

Первого мая в мемориальном музее Белобородова в 12 часов пройдет мастер-класс «Цветочная фантазия» для детей от 6 лет. В Девягорско-Лихвинском музее-заповеднике в 13 часов состоится информационный час об истории праздника 1 мая. В это же время в музее-усадьбе «Дворяниново» стартует викторина на тему весны и труда. В музее Демидовых в 14, 15 и 16 часов можно будет сделать «Весеннюю открытку». В течение всего дня музей Руднева приглашает на бесплатное мероприятие «История в открытках» — знакомство с архивными открытками из собрания А.И. Трошина.

Первого и второго мая с 11 до 18 часов в музее обороны Тулы в парке «Патриот» проходят сборные экскурсии по экспозиции без возрастных ограничений.

Со 2 мая программа продолжается. В 13 часов музей Руднева приглашает на интерактивное занятие «Все профессии нужны, все профессии важны» — вход свободный для посетителей от 12 лет. В 14 часов в музее Крылова пройдет мастер-класс по оригами «Голубь мира», а в доме-музее Щедриных в это же время дети познакомятся с историей праздника и создадут праздничную стенгазету.

Третьего мая в музее обороны Тулы в 11, 13, 15 и 16 часов состоятся сборные экскурсии. В музее-усадьбе «Дворяниново» в 13 часов пройдет бесплатное познавательное мероприятие «Голубь — символ мира», где гостей научат складывать голубя из бумаги.

Кроме того, с 1 по 3 мая тульский военно-исторический музей с 11 до 16 часов проводит музейный праздник «Весна идет, весне дорогу!» с квизом, мастер-классами, игротекой и детским арт-пространством. А в эти же дни в 14 часов в музее обороны Тулы стартует квест «Семейный следопыт» для всей семьи.