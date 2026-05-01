В Тульской области миграционная служба изменила график приема в майские праздники

Управление по вопросам миграции УМВД России по Тульской области опубликовало расписание работы в праздничные и выходные дни.

В субботу, 2 мая, попасть к специалистам можно будет с 09:00 до 15:00. А вот 1 и 3 мая объявлены выходными и праздничными днями — в эти дни подразделение не работает.

Жителям региона рекомендуют заранее планировать визит. Узнать перечень необходимых документов и сроки оказания услуг можно на официальном сайте ведомства в разделе «Государственные услуги в сфере миграции».