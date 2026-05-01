На перебои со светом чаще всего жаловались туляки губернатору на прошлой неделе

На минувшей неделе жители Тульской области чаще всего обращались к губернатору с жалобами на отключения электричества. Как сообщила пресс-служба регионального министерства цифрового развития и связи, операторы линии «телефон доверия губернатора» приняли за апрель семь тысяч звонков.

Одной из самых популярных тем у жителей стали перебои со светом, вызванные плановыми работами или коммунальными авариями. Также в топ обращений вошли вопросы благоустройства и здравоохранения.

В ведомстве напомнили, что заявку на восстановление электроснабжения можно оставить в Единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования, а также в Тульской городской электрической сети или в «Тулэнерго».