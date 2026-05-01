Как будут работать отделения МРЭО Госавтоинспекции в Туле и области с 1 по 3 мая Фото: Алексей ФОКИН.

В эти праздничные дни подразделения МРЭО Госавтоинспекции Тульской области скорректируют режим работы.

1 мая, в Праздник Весны и Труда, все отделения будут закрыты.

В субботу, 2 мая, регистрационные действия будут проводить шесть подразделений. С 9:00 до 16:45 можно обратиться в отделения №1 на трассе «Крым» (192-й километр), №6 в Алексине, №9 на трассе М-4 «Дон» (211-й километр), №10 в Новомосковске и №11 в Суворове.

Жители Ефремова смогут посетить отделение №8 с 8:00 до 15:45.

Во всех перечисленных пунктах с часу до двух дня — перерыв на обед.

В воскресенье, 3 мая, услуги ГИБДД окажут отделение №7 в Донском и отделение №12 в Щекино. Время работы — с 9:00 до 16:45, обеденный перерыв также с 13:00 до 14:00.

Начиная с 4 мая, все подразделения МРЭО перейдут на штатный режим.