Порядка 40 тысяч туляков уже проголосовали за благоустройство Казанской набережной

Во Всероссийском рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в Туле в 2027 году уже приняли участие около 40 тысяч жителей областного центра. Голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. Помогают горожанам делать свой выбор более ста волонтеров. Сегодня они работали на Казанской набережной.

В этом году на голосование вынесено два участка набережной реки Упы: от улицы Никитской в сторону улицы Советской и участок возле музея оружия. Проголосовать может каждый житель региона старше 14 лет — самостоятельно через портал «Госуслуги либо при помощи волонтеров с планшетом.

Зимой жители подали более тысячи заявок, из которых отобрали два участка набережной Упы.

Параллельно в этом году в рамках того же нацпроекта в областной столице благоустроят сквер на пересечении улицы Ф. Смирнова и Красноармейского проспекта.