28 юных тульских спортсменов выступят на Международных играх детей городов-героев Фото: Алексей ФОКИН.

С 30 апреля по 4 мая в олимпийском комплексе «Лужники» в Москве пройдут Международные игры детей городов-героев.

Тульскую область представят 28 воспитанников спортивных школ «Юность», «Легкая атлетика», «Арсенал» и областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва. Юные спортсмены посоревнуются в пяти дисциплинах: легкой атлетике, настольном теннисе, шахматах, футболе и выполнении нормативов комплекса ГТО.

Соревнования приурочены к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы ставят перед собой цели патриотического воспитания, укрепления дружбы между народами, а также духовного и физического развития подрастающего поколения.

Перед отъездом в столицу тульская делегация возложила цветы к монументу «Героическим защитникам Тулы, отстоявшим город в 1941 году» на площади Победы