Туляк предстанет перед судом за убийство 24-летней давности и покушение на изнасилование

Следственные органы СК России по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины. Его обвиняют в двух тяжких преступлениях: убийстве, совершённом в 2002 году, и покушении на изнасилование в феврале текущего года.

Как выяснилось в ходе расследования, 15 февраля 2002 года в подвале многоквартирного дома на улице Братьев Жабровых в Туле нашли мужчину с тяжелой черепно-мозговой травмой. Он скончался в больнице. Дело возбудили, но долгое время найти виновных не удавалось, и производство приостановили.

В 2026 году аналитическая группа заново изучила материалы, провела дополнительные проверки и допросы. Это позволило выйти на двух братьев. Один из них — 1988 года рождения — умер еще в 2004 году. Второй — 1986 года рождения — дал признательные показания.

По его словам, в ночь на 15 февраля 2002 года он выпивал вместе с братом и ранее незнакомым мужчиной в подвале. Во время конфликта братья избили собутыльника металлической и пластиковой трубами. Из-за шума жильцы вызвали милицию, но нападавшие успели скрыться.

Кроме того, следствие установило, что 15 февраля этого года тот же мужчина совершил покушение на изнасилование жительницы города Донского.