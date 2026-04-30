Мать и сын из Тульской области сядут в тюрьму за совместную продажу наркотиков

Веневский районный суд вынес приговор 53-летней местной жительнице и её 31-летнему сыну по делу о незаконном сбыте наркотиков, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета, а также в покушении на такой сбыт.

Суд установил, что женщина вступила в сговор с сыном, который сам страдал наркотической зависимостью. Роли распределили так: мать через мессенджер находила и покупала наркотики, сын забирал «закладки» и приносил их домой. Часть уходила на его личное употребление, остальное фасовали для продажи.

21 октября 2025 года обвиняемая продала наркотик знакомой. На следующий день к ней пришла еще одна покупательница — женщина подготовила сверток, но не успела его передать, так как была задержана полицией прямо дома.

Оба фигуранта признаны виновными. Мать получила 9 лет колонии общего режима, сын — 9 лет и 3 месяца строгого режима. Сына взяли под стражу в зале суда.