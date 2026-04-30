Десять должностных лиц в тульском отделении Соцфонда наказали за недостоверные декларации

Прокуратура Тульской области проверила соблюдение антикоррупционного законодательства в региональном Отделении Социального фонда России.

Выяснилось, что в прошлом году сотрудники представили неполные сведения о доходах и имуществе за 2024 год — как в отношении себя, так и в отношении своих супругов. В декларациях не оказалось информации о принадлежащих работникам жилых и нежилых помещениях, земельных участках, транспортных средствах, а также о банковских счетах. Кроме того, в справках о доходах жён и мужей чиновников отсутствовали данные о средствах, полученных в отчетном периоде.

Прокуратура внесла представление управляющему отделением Соцфонда. В итоге десять должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. В учреждении также провели дополнительные профилактические мероприятия, чтобы избежать подобных нарушений в будущем.