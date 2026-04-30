НовостиОбщество30 апреля 2026 11:04

Под Тулой снесут незаконный забор на землях лесного фонда по решению суда

Нарушитель заплатит более 105 тысяч рублей
Анна КОНЕВА
Под Тулой снесут незаконный забор на землях лесного фонда по решению суда

Под Тулой снесут незаконный забор на землях лесного фонда по решению суда

Фото: Алексей ФОКИН.

Тульская природоохранная прокуратура по обращению председателя СНТ «Родник» провела проверку в отношении физического лица, которое самовольно заняло земли государственного лесного фонда.

Выяснилось, что собственник участков в Ленинском районе Тульской области установил забор на бетонном основании на прилегающей лесной территории без каких-либо правоустанавливающих документов.

Прокурор обратился в суд с иском. Ленинский районный суд требования удовлетворил: гражданина обязали демонтировать незаконные сооружения. Кроме того, с него взыскали ущерб, причиненный ГУ ТО «Тульское лесничество», в размере более 80 тысяч рублей.

Нарушитель также привлечен к административной ответственности. По постановлению прокурора ему назначили штраф в 20 тысяч рублей за самовольное занятие лесных участков по статье 7.9 КоАП РФ. Еще 5 тысяч рублей он заплатит за использование земли без прав на неё по статье 7.1 КоАП РФ.