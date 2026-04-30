Под Тулой снесут незаконный забор на землях лесного фонда по решению суда Фото: Алексей ФОКИН.

Тульская природоохранная прокуратура по обращению председателя СНТ «Родник» провела проверку в отношении физического лица, которое самовольно заняло земли государственного лесного фонда.

Выяснилось, что собственник участков в Ленинском районе Тульской области установил забор на бетонном основании на прилегающей лесной территории без каких-либо правоустанавливающих документов.

Прокурор обратился в суд с иском. Ленинский районный суд требования удовлетворил: гражданина обязали демонтировать незаконные сооружения. Кроме того, с него взыскали ущерб, причиненный ГУ ТО «Тульское лесничество», в размере более 80 тысяч рублей.

Нарушитель также привлечен к административной ответственности. По постановлению прокурора ему назначили штраф в 20 тысяч рублей за самовольное занятие лесных участков по статье 7.9 КоАП РФ. Еще 5 тысяч рублей он заплатит за использование земли без прав на неё по статье 7.1 КоАП РФ.