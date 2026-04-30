Заказавший наркотик в мессенджере житель Донского попал в руки полиции и получил 2 года колонии

Суд Донского вынес приговор местному жителю, обвиняемому в покушении на незаконное приобретение наркотиков в крупном размере. 5 декабря прошлого года мужчина через мессенджер заказал у неизвестного наркотическое средство - «соль», перевел деньги и получил координаты тайника-закладки в Донском. В тот же день он приехал за наркотиком, но был задержан полицейскими.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы (ниже низшего предела) с присоединением неотбытой части штрафа по предыдущему приговору. До вступления приговора в силу он останется под стражей. Решение пока не вступило в законную силу.