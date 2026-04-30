Тульская теннисистка Евангелина Шингалеева завоевала серебро на престижном турнире в Греции

Юная тулячка Евангелина Шингалеева приняла участие в одном из самых престижных турниров в возрастной категории до 12 лет — IMG Future Stars. По итогам соревнований представительница Тульской области завоевала второе место. На пути к финалу она одержала победы над соперницами из Франции, Германии, Японии и Швеции.

Подготовка теннисистки ведется под руководством тренерского коллектива Академии Александра Островского: Никиты Завгородько, Степана Завгородько, Евгения Завгородько, Александра Лавриненко, Андрея Кононенко и Вячеслава Подчуфарова.