НовостиСпорт30 апреля 2026 10:20

Тульская теннисистка Евангелина Шингалеева завоевала серебро на престижном турнире в Греции

Она одержала победы над соперницами из Франции, Германии, Японии и Швеции
Игорь КОПЫТОВ
Фото: Алексей ФОКИН.

Юная тулячка Евангелина Шингалеева приняла участие в одном из самых престижных турниров в возрастной категории до 12 лет — IMG Future Stars. По итогам соревнований представительница Тульской области завоевала второе место. На пути к финалу она одержала победы над соперницами из Франции, Германии, Японии и Швеции.

Подготовка теннисистки ведется под руководством тренерского коллектива Академии Александра Островского: Никиты Завгородько, Степана Завгородько, Евгения Завгородько, Александра Лавриненко, Андрея Кононенко и Вячеслава Подчуфарова.