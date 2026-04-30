Собственник 11 гектаров земли под Тулой заплатит штраф за заросший участок

Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в октябре 2025 года провело проверку в отношении владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 11,28 гектара в Ленинском районе. Контрольное мероприятие состоялось в связи с истечением срока исполнения ранее выданного предписания об устранении нарушений законодательства.

Выяснилось, что собственник не выполнил требования надзорного органа. Участок не введен в сельскохозяйственный оборот, не используется для производства, а также не очищен от сорняков.

В отношении собственника возбудили дело об административном правонарушении по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ, повторно выдали предписание, а материалы передали в суд. В марте суд привлек владельца участка к административной ответственности и назначил ему штраф.