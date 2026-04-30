Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 апреля 2026 9:58

Собственник 11 гектаров земли под Тулой заплатит штраф за заросший участок

Собственник не выполнил требования Россельхознадзора
Анна КОНЕВА
Фото: Алексей ФОКИН.

Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в октябре 2025 года провело проверку в отношении владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 11,28 гектара в Ленинском районе. Контрольное мероприятие состоялось в связи с истечением срока исполнения ранее выданного предписания об устранении нарушений законодательства.

Выяснилось, что собственник не выполнил требования надзорного органа. Участок не введен в сельскохозяйственный оборот, не используется для производства, а также не очищен от сорняков.

В отношении собственника возбудили дело об административном правонарушении по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ, повторно выдали предписание, а материалы передали в суд. В марте суд привлек владельца участка к административной ответственности и назначил ему штраф.