На трассе в Киреевском районе столкнулись автомобили Chery и «ВАЗ» Фото: материалы пресс-служб

В Киреевском районе на 22-ом километре автодороги «Щекино — Липки — Киреевск» днем 24 сентября произошло ДТП. Там примерно в 12:30 столкнулись две легковушки. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, 54-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ-21310», не уступила дорогу пользующемуся преимуществом в движении автомобилю Chery Tiggo, за рулем которого находился 52-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «ВАЗ». Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.