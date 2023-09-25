В тройном ДТП в Ленинском районе Тулы пострадали пятилетний мальчик и 64-летняя женщина Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Ленинском районе Тулы на на 723-ем километре автодороги «Золотое кольцо» вечером 23 сентября произошло ДТП. Там примерно в 17:35 столкнулись три легковушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 50-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, совершил попутное столкновение с автомобилем Volkswagen Polo, за рулем которого находился 38-летний мужчина. После первая легковушка врезалась в попутный автомобиль SsangYong Action, который от удара въехал в металлическое барьерное ограждение.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля SsangYong: 64-летняя женщина и пятилетний мальчик. Им оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой. В момент происшествия несовершеннолетний пассажир находился в машине без детского удерживающего устройства.