Сергея Решетникова оставят тренером тульского АКМ Фото: материалы пресс-служб

Судя по официальной информации, распространенной клубом, в матче против «Зауралья» появилась информация о том, что клуб занимается поиском нового главного тренера.

По словам президент «Академии Михайлова» эта информация не соответствует действительности. Тренерский штаб во главе с Сергеем Решетниковым продолжит свою работу в команде.

Кроме того, именно с Сергеем Решетниковым клуб связывает долгосрочное развитие команды, которая будет достигать поставленных целей.

Свой следующий матч «АКМ» проведет в четверг, 28 сентября на выезде. Соперником станет ХК «Сокол».