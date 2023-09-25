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НовостиСпорт25 сентября 2023 13:53

Сергея Решетникова оставят тренером тульского "АКМ"

Президент хоккейной команды Александр Ковалев опроверг слухи об отставке
Игорь КОПЫТОВ
Сергея Решетникова оставят тренером тульского АКМ

Сергея Решетникова оставят тренером тульского АКМ

Фото: материалы пресс-служб

Судя по официальной информации, распространенной клубом, в матче против «Зауралья» появилась информация о том, что клуб занимается поиском нового главного тренера.

По словам президент «Академии Михайлова» эта информация не соответствует действительности. Тренерский штаб во главе с Сергеем Решетниковым продолжит свою работу в команде.

Кроме того, именно с Сергеем Решетниковым клуб связывает долгосрочное развитие команды, которая будет достигать поставленных целей.

Свой следующий матч «АКМ» проведет в четверг, 28 сентября на выезде. Соперником станет ХК «Сокол».