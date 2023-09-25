Водителей двух легковушек госпитализировали в больницу после ДТП в Одоевском районе Фото: материалы пресс-служб

В Одоевском районе на 69-ом километре автодороги "Тула — Белев" 23 сентября произошло ДТП с участием двух легковушек. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Там примерно в 9:30 63-летний мужчина, управляя автомобилем Lada-21074, при развороте не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-211540», за рулем которого находился 26-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали оба водителя. Их госпитализировали в больницу с различными травмами.