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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 13:50

Водителей двух легковушек госпитализировали в больницу после ДТП в Одоевском районе

На трассе «Тула — Белев» столкнулись автомобили Lada и «ВАЗ»
Михаил КОРЕНЮГИН
Водителей двух легковушек госпитализировали в больницу после ДТП в Одоевском районе

Водителей двух легковушек госпитализировали в больницу после ДТП в Одоевском районе

Фото: материалы пресс-служб

В Одоевском районе на 69-ом километре автодороги "Тула — Белев" 23 сентября произошло ДТП с участием двух легковушек. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Там примерно в 9:30 63-летний мужчина, управляя автомобилем Lada-21074, при развороте не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-211540», за рулем которого находился 26-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали оба водителя. Их госпитализировали в больницу с различными травмами.