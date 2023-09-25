В Веневе автоледи на машине Hyundai сбила 84-летнюю женщину Фото: материалы пресс-служб

В Веневе в микрорайоне Южный днем 22 сентября произошло ДТП. Там примерно в 15:20 легковушка сбила пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 45-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, при движении задним ходом не убедилась в безопасности своего маневра и совершила наезд 84-летнюю женщину, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал пожилая женщина-пешеход. Ей оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.