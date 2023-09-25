В жестком ДТП с фурой на трассе М-2 под Тулой погиб водитель автомобиля Toyota Фото: соцсети

В Тульской области на трассе М-2 «Крым» днем 25 сентября произошло смертельное ДТП. Там столкнулись фура и легковушка. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, 66-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Camry, выехал на полосу встречного движения, где столкнулись с длинномером MAN, который после перевернулся в кювет. Водитель большегруза пытался уйти от столкновения, но у него это не получилось.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия от полученных травм. В данный момент там работают сотрудники ГИБДД, МЧС и городской службы спасения. Труп мужчины пытаются достать из искореженного салона.