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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 12:42

В Туле сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего курьера телефонных мошенников

В общей сумме у четырех пенсионерок было похищено 854 тысячи рублей
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего курьера телефонных мошенников

В Туле сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего курьера телефонных мошенников

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции с заявлениями обращались пожилые граждане в возрасте от 75 до 88 лет, проживающие в Туле и Киреевском районе. Выяснилось, что им на телефон поступали звонки о том, что их родственники становились виновниками дорожно-транспортных происшествий, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Потерпевшие, не раздумывая, соглашались, после чего к ним подъезжал человек и забирал деньги. В общей сумме было похищено 854 тысячи рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение курьера телефонных мошенников. Им оказался 17-летний житель Тулы.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Также полицейские выясняют причастность задержанного к совершению подобных преступлений на территории Тульской области и других регионов.