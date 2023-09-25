В Рогожинском парке Тулы продолжается благоустройство нижней части Фото: материалы пресс-служб

В Рогожинском парке культуры и отдыха имени Тульского рабочего полка продолжается благоустройство нижней части . Об этом сообщает пресс-служба ГУ ТО «Тульский парки».

Благоустройство началось в сентябре, а в августе подрядчик реализовал необходимые предварительные геодезические работы. До конца года специалисты обустроят там центральную дорогу, которая позволит соединить две части парка, организуют системы освещения и построят переходный мост.

Помимо этого, в основном проекте предусмотрены работы по созданию тропиночной сети, малых архитектурных форм, систем освещения, навигации и информации, площадок для отдыха у воды, спортивных и детских площадок.

Стоимость всех запланированных работ в 2023 году составляет около 20 миллионов рублей.