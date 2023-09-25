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НовостиОбщество25 сентября 2023 11:56

31 нетрезвого водителя задержали на дорогах Тульской области за минувшие выходные

В отношении семи автолюбителей за рецидив действий собраны материалы проверки
Михаил КОРЕНЮГИН
31 нетрезвого водителя задержали на дорогах Тульской области за минувшие выходные

31 нетрезвого водителя задержали на дорогах Тульской области за минувшие выходные

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За минувшую пятницу и выходные дни сотрудниками ГИБДД Тульской области установлен 31 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Так, проходить медицинское освидетельствование отказались 13 из них. Еще 4 к тому же не имели при себе водительских прав. Также без удостоверения, разрешающего садиться за руль, оказался еще один нетрезвый водитель.

Кроме того, в отношении семи автолюбителей за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.