31 нетрезвого водителя задержали на дорогах Тульской области за минувшие выходные Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За минувшую пятницу и выходные дни сотрудниками ГИБДД Тульской области установлен 31 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Так, проходить медицинское освидетельствование отказались 13 из них. Еще 4 к тому же не имели при себе водительских прав. Также без удостоверения, разрешающего садиться за руль, оказался еще один нетрезвый водитель.

Кроме того, в отношении семи автолюбителей за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.